Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
737.43
DOLAR
12.81
STERLİN
17.12
EURO
14.41
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...

"INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 15:54
0 Okunma
"INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor"

İSTANBUL - Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL)  89'uncusu düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle FETÖ olayından sonra, maalesef INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti." dedi. 

INTERPOL toplantısında gazetecilerin soruların yanıtlayan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, "INTERPOL'ün 89'uncu Genel Kurulu, geçen yıl pandemi sebebiyle yapılamamıştı. 161 ülke ve 18 uluslararası kuruluş katılıyor.  Dünya ölçeğinde uluslararası çatı örgütlerinden en önemli toplantılarından bir tanesi. 16 bakan katılıyor ve birçok ülkenin emniyet genel müdürü katılıyor. Hem İnterpol'ün bu yıl başkan seçimi bunun yanı sıra başkan yardımcısı seçimleri ve her bölgenin kendine ait icra üyelikleri ve ya onların değimiyle delegelik seçimleri var. Bu konuda uzun zamandır yapılan çalışmalar var. Aynı zamanda yeni ülkelerin katılımı konusunda değerlendirmeler olacak. Ve yine yeni süreçler ve yeni kararlar var. İnterpol uluslararası anlamda bu toplantıya çok ehemmiyet veriyordu. Bir araya geldiğimiz bütün muhataplarımız. Özellikle ülkemizin ev sahipliğinden ve organizasyonundan oldukça memnunlar. Biz bu organizasyona talip olduğumuzda, pandemi yoktu ve bir cesaretle biz bu organizasyona devam edeceğimizi ifade etmiştik. Allah'a şükür özellikle, Emniyet Genel Müdürlüğü'müz İnterpol Daire Başkanlığımız olağan üstü bir performans sergiledi. Bu organizasyonun karşılama ve organizasyon işini de polis sandığımız yapıyor. Ona ait turizm şirketi yapıyor. Bu minvalde uluslararası bir organizasyonu hem polis sandığı ve hem de İnterpol teşkilatının bir arada gerçekleştirdiği bu toplantı birkaç başarı anlamı taşıyor" dedi.


 

TÜM BAŞVURULARIMIZI REDDETTİ"

Suçluların iadesi hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, "Biraz evvelki konuşmamda da ifade ettim. Tabi özellikle FETÖ olayından sonra, maalesef INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti. Bunun bir uluslararası tavır olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak arkadaşlarımız bu INTERPOL toplantısını da fırsat bilerek, birçok ikili görüşmemiz var. Benim, sayın genel müdürümün, diğer arkadaşlarımızın, birçok ikili görüşmeleri var. Hem başkan hem de genel sekreter nezdinde, diğer delege ve üyeler nezdinde bu girişimlerimizi tekrardan hatırlatıyor. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını bir istihbarat örgütü olduğunu ifade ediyoruz. İnanıyorum ki, bir netice alacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
InterpolSüleyman SoyluTalepKırmızı Bülten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
INTERPOL'un koşulsuz şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemli
INTERPOL'un koşulsuz şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemli
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans