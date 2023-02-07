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İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi

İspanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için bölgede sahra hastanesi kuracağını duyururken, kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi.

07 Şubat 2023 Salı 15:07
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi

MADRİD - İspanya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için bölgede sahra hastanesi kuracağını, sağlık personeli, lojistik ve koordinasyon çalışmaları için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahra hastanesinin yanı sıra Sağlık Ulusal Sistemi'nden ekiplerin Türkiye'de afet bölgelerine gönderileceğini, Suriye'ye de yardım yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da İspanyol yardım ekibinin 72 saat içinde dünyanın herhangi bir yerinde konuşlanmaya hazır olduğu, ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi, 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

İspanya'dan deprem bölgesine şimdiye kadar iki askeri uçakla 90 kişilik kurtarma ve ilk yardım ekibi giderken, Malaga, Valensiya, Zaragoza, Huelva gibi kentlerden çok sayıda sivil yardım kuruluşu da 10-15 kişilik gruplarla, kendi imkanlarıyla Türkiye'ye hareket etti.

Öte yandan, İspanya Savunma Bakanlığı, toplamda 500 kadar deniz subayının bulunduğu Juan Carlos I ve Galicia gemilerinin, depremde kurtarma çalışmalarına destek vermek için dünden bu yana Türkiye'ye doğru yolda olduğunu duyurdu.

Bu arada, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Medicos del Mundo, Oxfam Intermon, Plan Internatiocal, World Vision adlı sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve Suriye'de deprem mağdurlarına destek için Acil Müdahale Komitesi adıyla ortak yardım kampanyası başlattı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği de Türk Hava Yolları'nın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılacak kıyafet, battaniye, çadır, uyku tulumu gibi yardımların toplanmaya başlandığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKahramanmaraşAskeri GemiTürkiye
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