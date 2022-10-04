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İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

04 Ekim 2022 Salı 15:25
İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Atlas Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversite İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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