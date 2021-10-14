İstanbul Barosu 3 yıl sonra 7 adayla yeni başkanını seçecek

İSTANBUL - İstanbul Barosu'nun yeni başkanı bu hafta sonu yapılacak genel kurul ile belirlenecek. İki yılda bir yapılması gereken ancak, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan genel kurulda, 7 avukatlık grubu adayı başkanlık için yarışacak. Yeni başkan ve yönetimin belirleneceği 52 bin üyesi olan İstanbul Barosu Genel Kurulu, 16 -17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İstanbul Barosu’nun 3 yıldır başkanlığını yürüten Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeniden adayı oldu. İstanbul Barosu'nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği Genel Kurul 16 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun faaliyet raporunu açıklaması ve yönetim kurullarının ibra edilmesi sonrası, diğer başkan adayları da konuşma yapacak. 17 Ekim Pazar günü saat 09.00'dan 17.00'ye kadar yeni başkanın belirleneceği seçim için oy kullanılacak. Seçime katılacak adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar. DHA’ya konuşan başkan adayları şu görüşleri paylaştı:





"GENEL KURUL MESLEKİ SORUNLARIN DA ÇÖZÜMÜ İÇİN ORTAK PLATFORMDUR"



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu: İstanbul Barosu'nun hukuksuz biçim ve yöntemlerle ertelenen genel kurulunu ülkemizde ağır bir yargı bunalımının yaşandığı ortamda topluyoruz. Bu genel kuruldan yansıyacak seslerin, yargı bağımsızlığı uğrunda verilen mücadelelere koşut olmasını diliyorum. Ülkemizin önümüzdeki gündeminin Anayasa değişiklikleri olduğu düşünülürse, önümüzdeki çalışma yılında baromuzun hukuk mücadelesinin yanına bir de demokrasi mücadelesi eklemesi gerekiyor. Avukatlar ve onların örgütlü gücü olan baroların sesinin kısılamayacağının, Cumhuriyet kazanımlarına yönelik rövanş anlayışının karşısında durulacağının bu genel kurul vesilesiyle kanıtlayacağını düşünüyorum. Bu genel kurul bütün bu mücadele azminin yansıtılmasıyla birlikte devasa nitelikteki mesleki sorunların da çözümü için ortak platform olacaktır.





"BARO GENEL KURULDA GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK"



Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Ata Yazıcıoğlu: Ülkede uzun zamandan beridir yaşanmakta olan neoliberal değişimlere paralel olarak hukuk, yargı ve avukatlık mesleği değişti ve dönüştü. Avukatlar yoksullaştı, avukatlar işçileşti. Barolar ve savunma bölündü. Mesleğin sorunları devasa boyuta ulaştı. İstanbul Barosu’nun da bu değişime ve dönüşüme cevap verebilecek bir zeminde yeniden inşası kaçınılmazdır. Baro önümüzdeki genel kurulda geleceğini inşa edecektir. Biz Çağdaş Avukatlar savunmaya ve mesleğe dair tüm soruların cevabının ve tüm sorunların çözümünün elimizde olduğu iddiasında değiliz. Çılgın projelerimiz yok. Ama tüm sorunları çözebilecek bir anahtara sahibiz: Daha çok demokrasi, daha çok katılım, şeffaflık, cesaret ve hakkın özneleriyle birlikte mücadele.





"YARGININ ÜÇ AYAĞI DA EŞİT OLMALI"



İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz: Türk Milleti’nin her bir ferdinin adil yargılanma hakkının, ifade ve inanç hürriyetinin teminat altına alındığı, evrensel insan haklarına sahip olduğu, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir devlet ve toplum yapısında yaşaması ve yaşatılması ülkümüzdür. Yargının üç ayağı da eşit haklara sahip olmalıdır. Avukatlık, hakimlik ve savcılık için ortak sınav, yüksek öğrenim benzeri bir yerleştirme şarttır. Meslektaşlarımızın haklarını daha etkin savunacağız. Birlikte yönetmek ve sorunları birlikte çözmek için İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) olarak İstanbul Barosu'nu yönetmeye talibiz.





"HAREKETİMİZ BARO SİYASETİNE TEPKİ OLARAK DOĞDU"



Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi: Avukat Hakları Grubu, 2016 yılından beri kökleşmiş baroculuk anlayışına ve baro siyasetine bir tepki olarak doğdu. Aslında bu bir amaç değil araçtı. Amaç, yıllardır kendilerine siyaseti hedef göstermiş ya da siyasette kendine yer bulamamış, baroları bir şekilde bu alanın hobisi yapanların, meslek sorunlarına, mesleğin geldiği noktaya asla eğilmemesi, ilgilenmemesi üzerine bu sorunları çözme iradesiydi. Hukuk, malum olduğu üzere, her gün güncel politik sohbetin ve tartışmanın bir konusudur. En ufak olayda dahi hukuk devreye girer ve tartışılır. Biz hukukçular bu sebeple politik alanlarda ön sırada olan, söz sahibi olabilen kişileriz. Bu baroculuk anlayışı da bu özelliği sık sık kullanarak hukukla iç içe bir siyaset yürüttüler. Buna tepki için ve daha doğrusu artık eskimiş bir anlayışı değiştirmek için adayız. Baroların asıl misyonları, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak olduğu kadar, mesleği geliştirmek ve avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak.





"BİZİM ÖTEKİMİZ YOK, KARŞI MAHALLE BİLMEYİZ"



Bağımsız Avukatlar Grubu adayı İshak Şâdi Çarsancaklı: Bağımsız avukatlar olarak diyoruz ki ötekimiz yoktur, karşı mahalle bilmeyiz, Haktan üstün bir otorite tanımayız, avukat olarak mesleğimizi yaparken de ne kimseden yana oluruz ne de kimsenin karşısında. Baronun en önemli misyonu genç meslektaşlarımıza avukat olmanın onurunu yaşatabilmektir. Hiçbir avukat seçtiği meslekten pişman olmamalıdır. Avukatlık aslında bir misyon sahibi olmaktır. Bağımsız avukatlar olarak 51 bin 352 meslektaşımızı bu misyona sahip çıkmaya davet ediyoruz.





"AVUKATLIĞIN KAYBOLAN SAYGINLIĞINI YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ"



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç: Bütün hukukçuların ve yurttaşların ortak duyarlılığını dile getirmek ve hukuku savunmak için baromuzun yaklaşan genel kurulunda adayız. Meslektaşların ihtiyaçlarına ve yaşadıkları zorluklara gözlerini kapatmayan bir baro yönetimi gerekli. Avukatların köklü sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar görmezden gelinmemelidir. Her sorunumuzla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve yol haritaları hazırladık. Çözüm için önümüzde atılacak çok adım ve yürüyecek coşku dolu bir yolumuz bulunmaktadır. Toplumun, vatandaşın gerçek ve tek temsilcisi avukatlardır. Dolayısıyla bizim avukat kavramını güçlendirmemiz gerekiyor. Avukat yoksa yargı yoktur, yargı yoksa hukuk devleti yoktur. Cumhuriyet değerlerini ve Cumhuriyetin hukukunu koruyan, Atatürk Devrimleri ışığında çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine inanan akıl ve bilimin öncülüğünü kabul etmiş bir ekibiz. Avukat haklarını savunarak, mesleğin kaybolan saygınlığının yeniden sağlanmasını hedefliyoruz.





"İSTANBUL BAROSUNU KADIN BAŞKANLA YÖNETMEK İSTİYORUZ"



Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Sezin Uçar: İstanbul Barosu'nun halkların demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi; savunmanın özgürlüğü ve saygınlığı için yapacağı çok şey olmalıdır şiarıyla 2014 yılında çıktık yola. Özgürlükçü Demokrat Avukatlar olarak; baroların otoriter rejimlerin tamamlayıcı bir unsuru değil, hak ve adalet mücadelesinin temel bir öznesi, devlete karşı toplumun temsilcisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Cins eşitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir bakış açısıyla; statükocu, militarist, gerontokratik ve ataerkil İstanbul Barosu'nu kadın başkan ve kurullarımızdaki eşit temsiliyetle yönetmeye adayız.