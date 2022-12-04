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İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

04 Aralık 2022 Pazar 15:18
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Galata Üniversitesi’nin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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