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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ağustos 2021 Perşembe 09:43
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adaylar https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden başvuru formuna ulaşabilirler. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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