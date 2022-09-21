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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak

21 Eylül 2022 Çarşamba 15:38
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak.

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonların teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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