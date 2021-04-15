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İtibarsızlaştırma davasından Erhan Nacar beraat etti! 

Ünlü sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar hakkında başlatılan karalama kampanyası mahkemeye taşınmıştı ve Nacar bu mahkemeden beraat etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2021 Perşembe 10:16
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İtibarsızlaştırma davasından Erhan Nacar beraat etti! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak uzun yıllar televizyon ekranlarında boy gösteren Erhan Nacar hakkında kendi evladına istismar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çocuk Koruma Derneği Başkanlığı yapan Nacar, konuya ilişkin görülen mahkemede beraat etti. 

Serbest bırakılan ünlü uzman konuya ilişkin açıklama yaptı;

"Elbetteki gerçekler ortaya çıktı, suçsuz olduğuma mahkeme kanaat getirdiği için dışarıdayım. Aslında hem üzgünüm hem mutlu" diyen E. N. şöyle devam etti: "Öz çocuğumla alakalı böylesine hassas ve kabul edilemez bir konu içerisinde olmaktan ötürü üzgünüm ama suçsuz olduğuma sayın hakimlerin kararı ile serbest bırakılmama ve tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına da bir o kadar mutluyum. Elbette ki hayatta her şey insanlar için. Yüce Allah'ıma inancım tam. Ahirette veremeyeceğim hesabın içine asla girmem. Bu dünya geçici, bizim esas yaşayacağımız bir ebedi hayat var, ahiret var. Hesabını veremeyeceğim bir durum olmadığı için ve içim, gönlüm son derece rahat olduğu sebebi ile bu üzücü süreci Rabbimin yüce adaletine sığınarak alnımın akı ile çıktım. Umarım ki benim yaşadığım bu asılsız süreci kimse yaşamaz. Adalet yerini buldu, şükürler olsun."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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İtibarsızlaştırma Davasından Erhan Nacar Beraat Etti
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