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İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 11:22
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İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 267 konut açık artırma ile satılacak.

30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ İzmir Karabağlar Yenitepe'de 267 Konut Müzayedesi kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amaçlı İzmir'deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda saat 07.30, İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda ise saat 08.30 itibari ile başlayacak.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekmektedir. 

İlanı görüntülemek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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