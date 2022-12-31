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Jandarma çocuklara bot ve mont hediye etti

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı personeli, çetin kış şartlarının yaşandığı köy okullarında okuyan öğrencilere soğuktan korunmaları için bot ve mont hediye etti.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
Jandarma çocuklara bot ve mont hediye etti

AĞRI, (DHA)-

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri ekipleri, köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı. Jandarma komutanlığında görev yapan personelin destekleriyle alınan kışlık giysiler, merkeze bağlı 3 köy ile Taşlıçay ilçesine bağlı 6 köy okulunda okuyan toplam 98 öğrenciye verildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Trafik Timi, merkez ve Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı personeli köyleri gezip çocuklara kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi. Kışlık bot ve montlarını giyen çocuklar da sevinç yaşadıklarını söyledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
JandarmaKomutanBot Mont
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