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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Ocak 2022 Cumartesi 09:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14/02/2022-18/02/2022 tarihleri arasında ilanda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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