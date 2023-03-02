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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 218'e yükseldi.

02 Mart 2023 Perşembe 11:16
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Ankara

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 869 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 218'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 298 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 151 şüpheli hakkında yakalama kararı, 81 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 4 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 31'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 81 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında, 388 olayla ilgili 317 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 206'sı tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 02.03.2023 11:35
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KahramanmaraşTutuklu SayısıYıkılan Bina
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