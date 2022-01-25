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Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Ocak 2022 Salı 13:56
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kapadokya Üniversitesi ilanda tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 07.02.2022 olup, Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir 50420 . Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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