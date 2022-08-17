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Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:06
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ön Lisans ”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular; 17.08.2022-31.08.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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