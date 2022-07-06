Karapınar Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; ilanda sayılan başvuru belgelerini 15.08.2022-18.08.2022 saat 17:00 ’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/ KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.