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Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Ocak 2022 Perşembe 13:02
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 27.01.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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