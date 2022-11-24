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Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto

24 Kasım 2022 Perşembe 14:28
Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto

GAZİANTEP - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geldiği, terör örgütü PKK/YPG’nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Özdağ’ın protesto edilmesinin ardından vatandaşlar ile Zafer Partililer arasında arbede çıktı. Gerginlik, polisin araya girmesi ile son buldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde PKK/YPG’li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi. İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı. Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

VATANDAŞLAR İLE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Özdağ’ın bu açıklamasına da çevredeki bazı kişiler tepki gösterdi. Duruma öfkelenen bazı partililer, grubun üzerine yürüdü. İki grup arasında arbede yaşandı ve bu sırada bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak yaklaşık 40 kişilik grup kendilerine yönelik tutumu protesto etmeyi sürdürdü. Zafer Partililer ise saldırıya uğradıklarını iddia etti. Yaşanan arbede, çevik kuvvet polislerinin araya girmesi ile son buldu.

Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’nın bulunduğu alandan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarkamışÜmit ÖzdağProtestoGaziantep
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