Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden kaçak göçmenler çıktı

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında imdat çağrısı yapılan gemide yaklaşık 300 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bölgedeki bir ticari gemiye alınan kaçak göçmenlerin, karaya getirilmesi için çalışma başlatıldı.



Kaş ilçesinin 103 mil açığında seyreden gemiden dün akşam saatlerinde imdat çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bölgeye yakındaki bir ticari gemi yardım için yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da hızla bölgeye hareket etti. İmdat çağrısı yapılan gemide kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler yardıma giden ticari gemiye nakledildi. Sayılarının 300 dolayında olduğu öğrenilen göçmenlerin karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. İmdat çağrısı yapılan geminin de Antalya'ya getirileceği kaydedildi.



DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "19.09.2022 günü KKTC Türk Radyo tarafından AAKKM'ye; Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk AK Sahası içerisinde, 300 göçmen taşıyan 20 m bir botun mayday çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verilmiş, ihbar SGK Harekat Merkezine iletilmiştir. PAOLO TOPIC gemisi TSİ ile 23:47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başlamış, Merkezimizce İnmarsat C Telex cihazından gemi kaptanına SG botları ile buluşma rotası verilmiştir. PAOLO TOPIC an itibarıyla üzerine aldığı 300 göçmen ile beraber SGK botları buluşma noktasına doğru ilerlemekte olup saat 09.00 civarı SG botları ile buluşma gerçekleşmesi beklenmektedir" denildi.