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Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

26 Ocak 2023 Perşembe 13:46
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüğü, Sur ilçesi Yiğitbaşı mahallesinde bulunan 11.880 metrekare arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede muhammen bedel 43 milyon 801 bin Türk Lirasıdır. İhale 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 912 takvim günüdür.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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