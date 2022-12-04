Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek
Kayak tesisindeki ticari ilanlar...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...

Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek

04 Aralık 2022 Pazar 15:13
Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kastamonu İl Özel İdaresi, Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde bulunan ticari alanları kiraya verecek.

İhale kapsamında girişte yer alan günübirlik tesis, mangal ünitesi, yöresel market, teleferik ara istasyon bölgesinde bulunan zirve kafe ve günübirlik tesis içinde bulunan kayak odası 10 yıl için toplam 13 milyon 200 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 5 yıl, İdare'nin uygun görmesi halinde günün rayicine göre muhammen bedel güncellenerek 5 yıl daha uzatılarak 10 yıl süre ile kiraya verilecek. Kira bedeli her yılın ocak ayında 1 yıllık peşin olarak ödenecek.

İhale 13 Aralık 2022 Salı günü saat 16.00’da Valilik Binası İstiklal Yolu toplantı salonunda Encümen tarafından yapılacak. İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans