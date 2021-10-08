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Kayseri'de konut arsaları ihaleyle satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 11:14
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Kayseri'de konut arsaları ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Kocasinan Güneşli mahallesinde bulunan 106 adet konut alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak.

İhale 26 Ekim 2021 Salı günü saat 10.00’da Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Kayseride Konut Arsaları Ihaleyle Satılacak
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