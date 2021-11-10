Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,615.64
ALTIN
572.42
DOLAR
9.78
STERLİN
13.26
EURO
11.32
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...

Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:23
0 Okunma
Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması

KAYSERİ - KAYSERİ'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde sağanak altında anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sağanak altında yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalması ile de saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşlar, bulundukları noktalarda durarak saygı duruşuna geçti. Program İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

'ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ HEDEF İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'

Tören sonunda konuşan Vali Günaydın, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyete ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne birçok alanda gelişmeler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. Kayseri'mizde de çalışıyoruz, ihracatımızı artırıyoruz. Yatırımlarımız her geçen gün artıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri10 KasımAtatürkü Anma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir, Ata'sını andı
İzmir, Ata'sını andı
Çanakkale’de Atatürk anıldı
Çanakkale’de Atatürk anıldı
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans