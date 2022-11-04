KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'na katÄ±lan VanlÄ± gaziler, 48 yÄ±l sonra savaÅŸtÄ±klarÄ± topraklarda

VAN -Â KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'na katÄ±lan 75 VanlÄ± gazi, 48 yÄ±l sonra Van ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin iÅŸ birliÄŸiyle Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'niÂ (KKTC) ziyaret etti. Gaziler, daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar ve meclisi ziyaret etti.



Van ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin organizasyonunda 1974 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±â€™na katÄ±larak, baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nda Ã¶nemli gÃ¶revler Ã¼stlenen 75 gazi, 48 yÄ±l sonra tekrar aynÄ± anÄ±larÄ± yaÅŸamak ve savaÅŸtÄ±klarÄ± topraklarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in KKTC'ye gitti. Gaziler ilk olarak sÄ±rt sÄ±rta mÃ¼cadele ettikleri harekattaÂ ÅŸehit dÃ¼ÅŸen cephe arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ÅŸehitliÄŸi ziyaret etti. Gaziler daha sonra KKTCÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar'Ä±Â makamÄ±nda ziyaret ederek bir araya geldi.Â



Gaziler, Tatar'a el yapÄ±mÄ± Van kilimi hediye ettikten sora meclisiÂ ziyaret etti. Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fazilet Ã–zdenefe tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan gaziler, meclisi gezerek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. Uzun yÄ±llar sonra bir arada olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Muharip Gaziler DerneÄŸi Van Åžube BaÅŸkanÄ± Cafer UÄŸur, "48 yÄ±l aradan sonra tekrar KÄ±brÄ±sâ€™Ä± gÃ¶rmek beni ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ± mutlu etti. Bu isteÄŸimizi geri Ã§evirmeyen ve destekleyen Van Valisi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekilimiz SayÄ±n Ozan BalcÄ±â€™ya teÅŸekkÃ¼rlerimizi iletiyoruz" dedi.