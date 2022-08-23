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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

23 Ağustos 2022 Salı 15:10
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Turizm Fakültesi'nde istihdam edilmek üzere Öğretim Üyeleri alacak.

Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecek. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

İlan metninde yer alan "Öğretim Üyesi" kadroları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39'uncu maddesi uyarınca Devlet Üniversitelerinden görevlendirilecek öğretim üyeleri içindir. Bu itibarla, açıktan veya Vakıf Üniversitelerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacak.


İlanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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