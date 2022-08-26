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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor

26 Ağustos 2022 Cuma 13:50
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin insan kaynakları politikası doğrultusunda ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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