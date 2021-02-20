Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
399.247
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7532
EURO
8.4350
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...

Kısıtlanamayanlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı

İstanbul'da hafta sonu kısıtlamalarına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki yoğunluk dikkat çekti. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 17:52
0 Okunma
Kısıtlanamayanlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı

İSTANBUL 

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, güzel havayı fırsat bilenler sahilde bol bol fotoğraf çekildi. Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.

 

"KAYINVALİDEMİ GEZDİRİYORUM"

Kayınvalidesi ile Ortaköy Sahili'nde dolaşan Azime Göncü, "Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum" dedi.


"KÖPEK GEZDİRİYORUZ"

Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, "Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık.  Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulda Hafta Sonu Kısıtlamalarına Rağmen Ortaköy Sahilindeki Yoğunluk Dikkat çekti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den, karla kaplı üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı
MSB'den, karla kaplı üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı
Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenlerin üst geçit şaşkınlığı... Kızım arıyor 'Anne ulaştın mı?' diye soruyor
Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenlerin üst geçit şaşkınlığı... Kızım arıyor 'Anne ulaştın mı?' diye soruyor
Hakkari, Gara şehitleri için tek yürek oldu
Hakkari, Gara şehitleri için tek yürek oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans