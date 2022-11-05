KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kanunu ve Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸiâ€™nin ilgili maddeleri uyarÄ±nca, KoÃ§ Ãœniversitesiâ€™nin ilandaki tabloda belirtilen fakÃ¼ltelerine tam zamanlÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri alÄ±nacaktÄ±r.



MÃ¼racaat edeceklerin bir sayfalÄ±k baÅŸvuru dilekÃ§esini, yayÄ±n listesi ile bilimsel yayÄ±n ve akademik faaliyetlerini iÃ§eren Ã¶zgeÃ§miÅŸini (TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce), doÃ§entlik belgesini (profesÃ¶r ve doÃ§ent kadrolarÄ± iÃ§in), doktora belgesini (doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kadrosu iÃ§in) PDF formatÄ±nda ilanda belirtilen son baÅŸvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine gÃ¶ndermeleri gerekmektedir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.