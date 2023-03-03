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Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

03 Mart 2023 Cuma 14:53
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi’ne ilandaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı Öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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