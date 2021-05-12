Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet Göstermek İsteyen Yatırımcılara Duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kocaeli Serbest Bölgesinde bulunan bazı üst yapılar, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve bu ruhsatta belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına verilecek.

Başvuru için gerekli bilgiler Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek.

Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak.

Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız