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Konya'da sanayi arsası satışı

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet sanayi alanı nitelikli arsa ihaleyle satılacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
11 Eylül 2021 Cumartesi 14:09
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Konya'da sanayi arsası satışı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 6 bin 021 metrekare tesis alanı ile 4 bin 444 metrekare tesis alanının satış ihalesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binasındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin teklif zarflarını 21 Eylül Salı gününe kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermesi zorunludur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.09.2021 14:11
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