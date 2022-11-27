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Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, Konya'da hayvan bakımevindeki görüntülerle ilgili, "Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

27 Kasım 2022 Pazar 14:15
Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak

ANKARA, (DHA)

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ihbar kabul edildiği ve 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.

Yargıya intikal ettirilen sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanarak, "Ayrıca, dün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusu bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır. Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanun'un vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlikle devam edecektir" denildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmış, olayla ilgili gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak tutuklanmıştı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KonyaHayvan BakımeviKöpekMuayene
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