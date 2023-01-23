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KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:15
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 13/02/2023 – 24/02/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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