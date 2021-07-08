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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:41
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, çeşitkli unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır.

Başvurular, 16/07/2021 günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığı= Döner Sermaye Işletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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