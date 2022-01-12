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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
12 Ocak 2022 Çarşamba 14:15
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alacak.

Adayların başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapmaları gerekmektedir.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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