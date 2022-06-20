Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.534,51
ALTIN
1.024,96
DOLAR
17,33
STERLİN
21,25
EURO
18,26
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli...
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Haziran 2022 Pazartesi 14:25
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans