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Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı

24 Ocak 2023 Salı 13:52
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk mahallesinde bulunan 344,94 metrekare yüzölçümülü kargir apartmanın 1/4 hissesi açık artırma ile satılacak.

Eski eser nitelikli taşınmaz bodrum+zemin+2 normal+çatı katından oluşmaktadır. Yaklaşık 850 metrekare alanlı yapının katları ayrı kullanımlı olarak düzenlenmiştir. Boğaziçi'ne doğrudan cephesi olan taşınmazın bodrum katından denize cephesindeki avluya çıkılmaktadır.

İhalede muhammen bedel 68 milyon Türk Lirasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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