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Mahkemeden satılık 18.768 m2 tarla

Kastamonu/Araç'da 18.768 m2 tarla mahkemeden satılık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Temmuz 2021 Cuma 10:28
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Mahkemeden satılık 18.768 m2 tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kastamonu İli, Araç İlçesi, Alınören Köyü, Karatarla mevkiinde kain 18.768,19 m2 taşınmaz açık artırma suretiyle satışa sunulmuştur. 

Bilirkişi raporuna göre taşınmaz tapuda tarla vasfındadır. Taşınmaz kumlu-killi toprak yapısında olup % 8-10 eğimlidir. Taşınmazın bir kısmı sürülü olup tarım yapılmakta, bir kısmı ise boş bırakılmıştır. Taşınmazın bazı yerleri irili ufaklı çam ağaçları, meşelik ve çalılıklarla kaplıdır.

168.162,98 TL kıymet biçilen tarlanın birinci satışı 26 Ağustos 2021 günü 10:00 - 10:10 saatleri arasında Araç Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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