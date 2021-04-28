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Mahkemeden satılık 1929 m² tarla

İzmit Gündoğdu Mahallesinde 1929 m² tarla mahkemeden satılık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2021 Çarşamba 11:22
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Mahkemeden satılık 1929 m² tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gündoğdu Köyü’nde 1929 m² arsa vasıflı taşınmaz açık artırma suretiyle satışa sunulmuştur. 

Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı yoktur, hafif eğilimli bir yapıdadır ve taşınmaz uygulama imar planları içerisindedir.

2.908.413,91 TL kıymet biçilen arsanın birinci satışı 15 Haziran 2021 günü 15:00 - 15:10 saatleri arasında Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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