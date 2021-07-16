Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çanakkale İl, Biga İlçe, Balıklıçeşme Köyü, Köycivarı mevkiinde kain 1.988 m² taşınmaz açık artırma suretiyle satışa sunuluyor.
Satışa sunulan tarla, hafif eğimli, killi toprak yapısında, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Yolu vardır. Köy yerleşim yerine yakın konumdadır.
19.880,00 TL kıymet biçilen tarlanın birinci satışı 14 Eylül 2021 günü saat 10:00 - 10:05 saatleri arasında Biga Adliyesi Zemint Kat (Satış Odası) yapılacaktır.
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