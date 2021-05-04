Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bursa ili Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi Sazlık mevkiinde kain 35.489,92 m² miktarlı taşınmaz açık artırma suretiyle satışa sunulmuştur.
Taşınmaz halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır. Tarla makinalı tarıma uygun, erozyon problemi bulunmayan, toprakyapısı killi, iyi bünyesi toprak profiline sahip, sulu tarım arazisi olup toprak oldukça verimlidir.
10.646.976,00 TL kıymet biçilen tarlanın satışı 11 Mayıs 2021 günü 11:00 - 11:05 saatleri arasında Bursa 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası’nda yapılacaktır.
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