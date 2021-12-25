Maraş olaylarında ölenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 43 yıl önce yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler düzenlenen programda anıldı.



Anma programı, Maraş olaylarında ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartı taşıyan kabalığın Erenler Cemevi'ne yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra ölenlerin anısına karanfil bırakıldı. Daha sonra Alevi dedeleri gülbank (dua) okuyup mum yaktı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlikte gençler semah yaptı. Programda bir konuşma yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Maraş olayları ile yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Eğer Maraş ile yüzleşilseydi, açılsaydı bütün belgeler Çorum olmayabilirdi, Sivas olmayabilirdi, Gezi olmayabilirdi, Gazi olmayabilirdi, Suruç olmayabilirdi. Hala bugün yakınları toprağın altında olan insanlar, yakınlarını, mezar yerlerini bulmak istiyorlar. Bir CIA ajanı, çok net Maraş katliamının bizzat içinde. Amerika büyükelçiliği bizzat içinde. Ve bunun bedelini burada birbirine komşu olan insanları birbirine düşman yaptırarak bize ödetiyorlar. Olmayan bir düşmanlığı yaratarak insanlığı birbirine düşman ediyorlar" dedi.



Konuşmaların ardından program sona erdi.