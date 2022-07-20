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Marmara’nın batısı için ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:26
Marmara’nın batısı için ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı

EDİRNE, (DHA)

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, halen Marmara Bölgesi genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında; Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33-34 ve Tekirdağ'ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMarmaraYüksek Sıcaklık
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