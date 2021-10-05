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Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2021 Salı 13:37
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Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 zodyak bot ve bir can salı içindeki 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kırsal Bozburun Mahallesi Serçe ve Bozukkale mevkii açıklarında göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 2 zodyak bot ve 1 can salı içindeki 77 göçmeni kurtarıp, ilçeye getirdi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu Suriye, Burma, Irak uyruklu kaçak göçmenler, doktor kontrolünün ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMarmaris AçıklarıGöçmen
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