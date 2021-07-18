Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE Sağlık
BİST
1363.28
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım...
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri...
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...

Marmaris ve Datça'ya tatilci akını

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça’ya Kurban tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Temmuz 2021 Pazar 13:24
0 Okunma
Marmaris ve Datça'ya tatilci akını

(Muğla), (DHA)

Normal günlerde günlük 11 ile 13 bin arası araç girişinin olduğu Marmaris’e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris ve Datça’ya gelmek için yola çıkan vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu iki ilçeye gidiş güzergahındaki Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında ekipler denetimlerini sürdürürken, burada 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri evrak, sicil taraması yaptı. Jandarma 'Çimen' adlı narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu aradı.

Normal günlerde 11-13 bin arasında aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram nedeniyle cuma 19.00 ile pazar 11.00 saatleri arasında, 36 saatte 75 bin aracın geçtiği belirtildi. Çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara ile Karadeniz illerinden gelenlerin geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi.

Bu arada Marmaris ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğun araç trafiği görüldü. Zaman zaman trafik tıkanırken uzun beklemeler yaşandı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik güzergahı araçlar 20 dakikada gidebildi.

İstanbul'dan Marmaris İlçesi'ne ilk defa tatile gelen Murat Yalçıntaş, "Marmaris'te 5 gün ailemle tatil yapıp başka bir şehre geçeceğiz. Kısa süreli bir tatil olacak" dedi.

Çetin Özgüleç ise, "Marmaris'te tatilimi yapıyorum. Bir konser için Bodrum'a gittim, geri dönüp tekrar tatile devam. Bu tür denetimler artırılarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatilciDatçaMarmarisYoğunlukBayramKurbanYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KINALI KOÇLARLA BAYRAM SEVİNCİ
KINALI KOÇLARLA BAYRAM SEVİNCİ
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans