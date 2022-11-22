Mayın korumalı 'PARS', törenle teslim edildi

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştirilen mayına karşı korumalı araç 'PARS'ın teslimi, törenle yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "'PARS' araçlarımız; güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkan kabiliyeti kazandırmak, harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FMC-NUROL Savunma Sanayi (FNSS) arasında imzalanan '6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç' (MKKA) tedariki projesi kapsamında geliştirilen 'PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları'nın teslim töreni gerçekleştirildi. FNSS tesislerindeki törende konuşan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje kapsamında 12 araçtan 9’unun teslim edildiğini ve 3 aracın da törenden sonra tesliminin yapılacağını kaydetti. Korkut, aracın zorlu koşullardaki testlerden geçtiğini belirterek, "2019 yılında başlayan MKKA projesinde; aracın mayın, EYP ve balistik testlerinin tamamı kullanıcımız ile birlikte FNSS tesislerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat sahaları ve uluslararası akredite test merkezlerinde icra edildi. Araç, zorlu koşullarda gerçekleştirdiği 25 bin kilometre sürüşünü kullanıcı ile tamamladı. Araç, beka standartlarında tanımlanan yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra, EYP ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi" dedi.



'PROJELERİMİZ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR'



Savunma Sanayii Başkanı Demir ise savunma sanayisinde projelerin başarıyla devam ettiğini dile getirerek, "Savunma sanayimiz, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin hem de emniyet ve jandarma teşkilatımızın envanterini güçlendirmek ve modernize etmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Bu kapsamda; ana muharebe tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerimiz başarıyla devam etmektedir. Bugün de başından sonuna titizlikle hazırlanan ‘PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçları’mızın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Bir kısım araçlarımız teslim edildi. İnşallah 3 tane daha teslim ediliyor olacak" diye konuştu.



'PARS 6x6 DÜNYADA İLK'



Teslimi yapılan 'PARS' 6x6’nın teknik özellikleriyle dünyada ilk olduğuna dikkat çeken Demir, "'PARS' araçlarımız; güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkan kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, EYP ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayimiz olduğu için gurur duyuyoruz" dedi.



'YERLİLEŞTİRME DEVAM ETMELİ'



Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, stratejik alanlarda üreticilere destek verdiğinin altını çizen Demir, "Ülkemizin savunma sanayisindeki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymanız mümkün ve bu alanda da yerlilik çalışmalarımız önemli. Tabii bu yerlilik çalışmalarında da araç üreticilerimizle çok yakın temasta bulunma gerekliliğini de belirtmek istiyorum. Çünkü malum, belirli ürünler çok sayıda üretildiklerinde ekonomik olabiliyorlar ve bu bağlamda da genelde ‘harcıalem’ (herkesin alabileceği, kullanabileceği) diyebileceğimiz araçlarda kullanılan ürünlerin dışarıdan temini daha ekonomik olabiliyor. Haklı olarak firmalarımız da gidebiliyorlar. Ama Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ile yakın temasta kalınarak, özellikle stratejik gördüğümüz alanlarda belirli destek unsurlarını devreye sokarak burada da yerlileştirmenin devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.



'SAVUNMA SANAYİSİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İTİCİ GÜÇLERİNDEN OLACAK'



'Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birinin savunma sanayisi olacağını söyleyen Demir, "Savunma sanayisindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol olmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan küresel güç vizyonuna uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden biri savunma sanayimiz olacaktır" dedi.



İsmail Demir, konuşmasının ardından teslimi yapılan araçları inceleyerek, bilgi aldı. Bu araçlarla FNSS’nin test alanına geçen Demir, kabiliyetlerinin sergilendiği testi de izledi.