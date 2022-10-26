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Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler

26 Ekim 2022 Çarşamba 14:59
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 17 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak.

İhale 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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