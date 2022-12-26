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Menemen'de satılık arsalar

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:31
Menemen'de satılık arsalar

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir'in Menemen ilçesinde mülkiyeti Menemen Belediyesi'ne ait 78 adet konut imarlı arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

İhaleler Menemen Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni tarafından 10-11-12 ve 13 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden temin edinilebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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