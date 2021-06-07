Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1433
ALTIN
525.040
DOLAR
8.6709
STERLİN
12.2554
EURO
10.5390
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak

Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Haziran 2021 Pazartesi 10:29
0 Okunma
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Anamur İcra Dairesi tarafından Mersin'in Bozyazı ilçesindeki 350 Ada, 4 Parsel, Bozyazı Mahallesi, parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş zemin kat+asma kat üzeri 4 katlı betonarme otel ve arsası satışa çıkarılıyor.

İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişi yakalandı
MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişi yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans