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Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak

03 Ekim 2022 Pazartesi 17:09
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 43 öğretim üyesi alacak.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir. Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvurular 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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