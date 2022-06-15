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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:12
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

BELÇİKA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirterek farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Bakan Akar, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.​

DHA

Anahtar Kelimeler:
Millî Savunma Bakanı AkarNATO KarargahıBelçika
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